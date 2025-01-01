В Прикамье предпринимателя в сфере ЖКХ будут судить за коммерческий подкуп Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках руководитель коммерческой организации, занимающейся ЖКХ, предстанет перед судом по обвинению в получении коммерческого подкупа. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено городской прокуратурой.

Обвинение предъявлено за «незаконное получение денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой компании, за действия в интересах дающего».

По данным следствия, руководитель предприятия ЖКХ получил более 2 млн руб. от представителей подрядных организаций. Эти деньги были переданы за заключение договоров на капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах Березников, а также за беспрепятственную и своевременную оплату по этим контрактам. Уголовное дело передано в Березниковский городской суд, сообщили в краевой прокуратуре.

