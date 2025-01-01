Весящая 27 кг 10-месячная девочка из Перми нуждается в помощи Поделиться Твитнуть

фото с согласия родителей распространяется фондом "Дедморозим"

Фонд «Дедморозим» сообщает, что 10-месячная Оксана из Нытвенского округа в Пермском крае весит больше 27 кг и нуждается в помощи.

По информации организации, проблемы у девочки начались сразу после выписки из роддома, когда она набрала 4 кг. С тех пор её вес продолжает расти, что мешает ей самостоятельно ползать и переворачиваться.

На данный момент причина резкого увеличения веса Оксаны неизвестна. Чтобы провести комплексное обследование, её мать и сама девочка должны отправиться в больницу. Однако для женщины это затруднительно, так как она не знает, с кем оставить своих шестерых детей на время госпитализации.

Для решения этой проблемы благотворительная организация открыла сбор средств на оплату услуг больничной няни для Оксаны. Стоимость услуги в течение 10 дней составляет около 45 тыс. руб. Вся необходимая информация о том, как помочь девочке, доступна на сайте фонда.

