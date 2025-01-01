Предприятие из Пермского края стало лауреатом Национальной премии «Корпоративный музей» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Музейно-выставочный центр «Уралкалия» стал лауреатом VII Национальной премии «Корпоративный музей» в номинации «Корпоративная социальная ответственность» и дипломантом в номинации «Музейное мероприятие».

В номинации «Корпоративная социальная ответственность» победил проект «Соль в ладошках», созданный для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с особенностями развития. Цель проекта — вовлечь людей с инвалидностью в культурную и общественную жизнь. Участники получают знания и новый опыт взаимодействия с музейным пространством, творчеством и досугом на принципах равных возможностей.

Проект «Сто с хвостиком на двоих» занял второе место в номинации «Музейное мероприятие». Это цикл музейных мероприятий, посвящённых 120-летней истории музейно-выставочных центров «Уралкалия» в Березниках и Соликамске. Основной задачей проекта стала популяризация и сохранение культурного, корпоративного и музейного наследия.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Высокое признание музейно-выставочного центра «Уралкалия» подтверждает уникальность экспозиций и эффективную работу по сохранению и популяризации истории компании и калийной промышленности. Музей несёт важную образовательную и просветительскую миссию, сохраняет традиции, делает историю «Уралкалия» доступной и интересной для всех посетителей.

Справка

В 2024 году музейно-выставочный центр «Уралкалия» стал победителем в номинации «Лучший музейный интернет-проект» и дипломантом в номинации «Развитие территорий». В 2023 году музейно-выставочный центр «Уралкалия» победил в номинациях «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» и «Лучший корпоративный музей». В 2022 году музейно-выставочный центр «Уралкалия» стал победителем в номинациях «Общественное признание», «Развитие кадрового потенциала», «Открытие года».

