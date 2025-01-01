Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший руководитель департамента культуры Перми трудоустраивается в городском Доме молодёжи Нынешний директор учреждения продолжит работу в качестве его заместителя Поделиться Твитнуть

Василий Головин / фото из личных социальных сетей

Василий Головин, в 2021 — 2024 годах возглавлявший городской департамент культуры, с 26 ноября будет работать директором Дома молодёжи. Как он сам сообщил «Новому компаньону», эту работу ему предложила нынешний руководитель департамента Анастасия Хорошева.

Василий Головин, директор Дома молодёжи (с 26 ноября):

— Встречался с коллегами из департамента. Анастасия Владимировна (Хорошева — ред.) предложила усилить работу Дома молодёжи в связи с тем, что там проходит всё больше мероприятий разного уровня: и муниципальные, и краевые, и всероссийские. Нынешний директор Анастасия Добренко остается в команде в качестве моего заместителя, будем работать дружной компанией.

Василий Головин уже имеет опыт руководства дворцами культуры: до 2020 года он руководил ДК им. Кирова, в 2020 году был назначен заместителем министра культуры Пермского края, с 2021 года — руководителем городского департамента культуры, где работал до 31 мая 2024 года. С 3 июня 2024 года Головин перешёл на должность советника мэра, а в начале октября того же года занял должность исполнительного директора муниципального дворца культуры им. Солдатова.

Генеральный директор ДК им. Солдатова Владимир Воробей сообщил «Новому компаньону», что кандидатур на место исполнительного директора у него нет. В своё время эта должность была создана специально «под Головина», и её дальнейшую судьбу будет решать учредитель ДК — городской департамент культуры.

