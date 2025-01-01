В пермском АО «Специальное конструкторское бюро» сменился директор
Вместо Евгения Архипова пост занял Виктор Калинин
Директор АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) Евгений Архипов покинул пост, который он занимал с конца февраля 2025 года. По данным близкого к ситуации источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», решение об увольнении Архипова было принято акционером.
Его место занял Виктор Калинин, который руководил головным предприятием ПАО «Мотовилихинские заводы» с сентября 2021 года по март 2022-го. После этого он работал в тульском АО «НПО «Сплав».
СКБ, ранее входившее в структуру ПАО «Мотовилихинские заводы», было продано на аукционе АО «Ремдизель» (Набережные Челны) в 2023 году. После этого компания стала ключевым игроком, приобретя доли в других предприятиях бывшего холдинга. На данный момент 100% акций СКБ находятся в собственности АО «Технодинамика».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.