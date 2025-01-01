В пермском АО «Специальное конструкторское бюро» сменился директор Вместо Евгения Архипова пост занял Виктор Калинин Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Директор АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) Евгений Архипов покинул пост, который он занимал с конца февраля 2025 года. По данным близкого к ситуации источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», решение об увольнении Архипова было принято акционером.

Его место занял Виктор Калинин, который руководил головным предприятием ПАО «Мотовилихинские заводы» с сентября 2021 года по март 2022-го. После этого он работал в тульском АО «НПО «Сплав».

СКБ, ранее входившее в структуру ПАО «Мотовилихинские заводы», было продано на аукционе АО «Ремдизель» (Набережные Челны) в 2023 году. После этого компания стала ключевым игроком, приобретя доли в других предприятиях бывшего холдинга. На данный момент 100% акций СКБ находятся в собственности АО «Технодинамика».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.