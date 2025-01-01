В Перми завершилось озеленение «гостевого маршрута» и долины Данилихи В 2025 году на улицах Перми и в городских парках было высажено свыше 9 тысяч деревьев и кустарников Поделиться Твитнуть

МКУ «ГорЗеленСтрой» и подрядные организации высадили более 9 тыс. деревьев и кустарников на улицах и природных территориях города в 2025 году. Приоритетными направлениями стали участки «гостевого маршрута» и долина реки Данилихи. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Гостевой маршрут» охватывает участки вдоль ш. Космонавтов от аэропорта Большое Савино до въезда в город. На первой части маршрута от ул. Локомотивной было высажено 215 деревьев и 1498 кустарников, среди которых берёза, клён Гиннала, липа мелколистная, тополя зелёный и советский пирамидальный, черёмуха виргинская «Шуберт», яблоня ягодная, дёрен белый, кизильник блестящий и другие виды. На второй части маршрута, от пересечения с западным обходом, высажено 329 хвойных деревьев, включая лиственницы, ели и сосны.

Проект «Зелёное кольцо» также включал озеленение долины Данилихи. Примерно по тысяче кустов и деревьев высажено в парке Каменских, на ул. Подгорной и в Серебрянском парке.

В мэрии отметили, что озеленение ландшафтных парков направлено на обогащение экосистемы, создание новых общественных пространств для рекреации, образования и эколого-просветительской деятельности.

