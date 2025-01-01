Пермь обогнала Москву по числу новых жилых проектов в октябре На рынок вышло 43,5 тысячи квадратных метров жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP. pro сообщили, что в октябре в российских мегаполисах на рынок вышло 27 новых проектов новостроек с 44 корпусами. Лидерами по проектной площади на старте продаж стали Екатеринбург (134,8 тыс. кв. м), Уфа (89 тыс. кв. м) и Волгоград (46,7 тыс. кв м). Пермь с 43,5 тыс. кв. м заняла четвёртое место.

В Екатеринбурге стартовало пять новых проектов с семью корпусами. В Уфе — три проекта с семью корпусами. Замыкает тройку Волгоград с четырьмя новыми проектами и девятью корпусами. В Перми в октябре стартовало три проекта на три корпуса.

В Москве в октябре появилось всего два новых проекта новостроек на 10,3 тыс. кв. м жилья.

Общее количество лотов в новых корпусах, которые стартовали в октябре, составляет 9 тыс. Проектная жилая площадь — 463 тыс. кв. м.

Новые проекты стартовали в 12 крупнейших городах из 17. В октябре без новых проектов остались Краснодар, Красноярск, Омск, Самара и Тюмень.

