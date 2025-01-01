В Перми проходит семинар руководителей органов исполнительной власти России Участники обсудили итоги работы за 2025 год Поделиться Твитнуть

На площадке молодёжного центра «Кристалл» в Перми под девизом «Время молодых» проходит всероссийский семинар-совещание с руководителями органов исполнительной власти страны, реализующими молодёжную политику.

С приветственным словом к представителям федеральных и региональных структур, общественных организаций и экспертам обратился заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил значимость вклада региональных команд в реализацию нацпроекта «Молодёжь и дети».

К участникам семинара на площадке мероприятия обратились губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край использует все возможности для поддержки молодёжных инициатив и развития соответствующей инфраструктуры. В том числе в Перми и в территориях края строятся новые объекты, обновляются действующие. В качестве примера глава региона привёл здание кинотеатра «Кристалл», которое было переформатировано в пространство для молодых благодаря краевой поддержке и федеральной субсидии в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых». Также Дмитрий Махонин отметил значимость связки молодёжной повестки со стратегическими задачами Прикамья. Для достижения этой цели в регионе, в то числе и для рабочей молодёжи, проходят различные форумы, принято решение для строительства жилья для молодых сотрудников предприятиям предоставлять земельные участки на льготной основе.

Григорий Гуров сообщил, что в Перми — Молодёжной столице России — объединили около 200 министров молодёжной политики, представителей региональных отделений Движения Первых со всей России. Основной повесткой мероприятия стало подведение итогов 2025 года, результаты реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» и приоритетные направления на следующий год, среди которых работа с детьми и молодёжью, попавшей в трудные жизненные ситуации, с невовлечённой аудиторией из исторических регионов, помощь молодым семьям.

Григорий Гуров выступил с докладом «2025 год. Вызовы и результаты реализации национального проекта и достижения национальных целей. Задачи на 2026», обозначив приоритеты государственной молодёжной политики.

Заместитель председателя правления Российского движения детей и молодёжи Движение Первых Ксения Янова представила доклад об итогах работы Движения, также отметив планы развития на 2026 год.

Об основных направлениях кадровой политики и профессиональном развитии специалистов отрасли рассказали заместитель руководителя Росмолодёжи Людмила Зотова и статс-секретарь — заместитель руководителя агентства Денис Аширов. Эти же темы и обмен лучшими региональными практиками легли в основу группового занятия, которое провели Сергей Галактионов и директор Института молодёжи Николай Бажитов.

В пятницу, 14 ноября, на заседании Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Молодёжь и дети» будут обсуждаться механизмы совершенствования работы с молодёжью, вопросы формирования единого воспитательного пространства и реализации стратегических задач национального проекта «Молодёжь и дети».

