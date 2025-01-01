Коллекторов в Перми наказали за угрозы и оскорбления Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

Пермские судебные приставы наложили штраф на коллекторскую организацию, которая угрожала заёмщице и её семье. Жительница п. Куеда обратилась в ГУФССП России по Пермскому краю с жалобами на коллекторов, которые требовали вернуть долг её дочери. Заявительница предоставила аудиозаписи телефонных разговоров.

На записях были слышны угрозы и оскорбления от неизвестных девушек, которые работали на коллекторскую организацию. Они требовали от женщины, чтобы она заставила дочь погасить долг, иначе угрожали спамить телефон и сообщить на работу о том, что дочь занимается мошенничеством и воровством. Звонившие использовали нецензурную лексику.

Кроме того, коллекторы отправляли текстовые сообщения на телефоны заёмщицы и её мужа. В сообщениях они обвиняли мужчину в неспособности обеспечить семью, а женщину — в возможной болезни сына и необходимости собирать деньги на лечение, которые она не сможет получить из-за долга. Также в сообщениях содержались угрозы распространить фотографии должницы в городских социальных сетях и подать заявление о неблагополучии семьи в полицию и органы опеки.

В ходе административного расследования были собраны доказательства нарушений коллекторами норм федерального законодательства. Они оказывали психологическое давление, превышали допустимое количество звонков и текстовых сообщений, разглашали информацию о задолженности третьим лицам и вводили должницу в заблуждение относительно размера долга. При реальном долге в 27,5 тыс. руб. заёмщице озвучивалась сумма в размере более 46 тыс. руб.

ГУФССП России по Пермскому краю признало коллекторскую организацию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Юридическому лицу был назначен административный штраф 400 тыс. руб.

