Гендиректор канала «Спас» раскритиковал детскую фотосессию в Перми Борис Корчевников назвал приуроченные к Хеллоуину мероприятия адскими утренниками

Генеральный директор телеканала «Спас», телеведущий Борис Корчевников выступил с критикой мероприятий, приуроченных к Хеллоуину, в ряде российских городов,пермь в числе которых вошла Пермь, передаёт сайт perm.aif.ru.

Так, речь шла о событии в одном из пермских торговых центров, где, по его словам, «намазанных детей водили ещё и по подиуму». Издание выяснило, что дети участвовали в фотосессии и показах в тематических костюмах, которые были названы организаторами «Сказочный переполох». Как передаёт perm.aif.ru, фото из городов звезде сериала «Кадетство» «присылали с ужасом родители и просто неравнодушные люди».

«Во всегда открытых детей сатана* вселяется через осатаневших* взрослых и через зашифрованное обычное зло — например, через злые игрушки, типа «Лабубу» и прочих уродов, через детские магические игры вроде популярных теперь детских «карт таро» или разных наборов «Маленьких ведьмочек», — перечислил медиаменеджер. — И, конечно, вбесовление что детей, что взрослых, происходит через балы сатаны* — «хелуины», «ночи велеса» и т.п.», — цитирует сайт Бориса Корчевникова.

Приуроченные у Хеллоуину события он назвал также «адскими утренниками» и способами вербовки детей в сатанизм*.

*Международное движение сатанизма признано в Российской Федерации экстремистским и запрещено. Включено в федеральный перечень организаций и лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

