Стало известно о состоянии пострадавшего во время стрельбы в пермском кафе мужчины Он направлен на госпитализацию

Константин Долгановский

Во время стрельбы в круглосуточном кафе Roll's на ул. Куйбышева в Перми один из мужчин был ранен, ещё один получил ушиб головы, сообщает perm.aif.ru. Подробности о пострадавших изданию рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья.

В ведомстве пояснили, что один из пострадавших — мужчина 28 лет — был направлен на госпитализацию в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в ночь на 13 ноября в работающем круглосуточно кафе Roll's (Пермь, ул. Куйбышева, 67/1) один из гостей открыл стрельбу. Сообщалось, что «разборки» начались в компании, молодой человек начал стрелять в сидящих рядом. Администратор кафе смогла нажать тревожную кнопу, приехавшие первыми сотрудники ГБР задержали стрелка и передали полицейским.

Оружие, из которого был произведён выстрел, изъято. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

