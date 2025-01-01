На часах обратного отсчёта в Перми установят новый медиа-экран На нём будут транслировать информацию по проекту «Шаги Перми» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина, t.me/eduardsosnin

В сквере имени Татищева в краевой столице завершается комплексное восстановление часов обратного отсчёта, которые начли работать 12 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

На часах выполнена пескоструйная обработка каркаса, а также полимерно-порошковую покраску под цвет дерева. Кроме того, полностью обновлена сеть электроснабжения, на объект добавлены декоративные элементы. Также в ближайшее время появится медиа-экран, на котором, помимо работы часов будет транслироваться информация по проекту «Шаги Перми», рассказал в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин

Он сообщил также, что в 2026-2027 годах будет запущена «Лента времени». Через QR-код можно будет перейти на сайт и увидеть, как выглядел бы обратный отсчёт от разных исторических дат Перми, с архивными материалами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.