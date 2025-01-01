Анастасия Селиверстова В Прикамье руководитель предприятия обвинён в получении взятки в размере 2 млн рублей Уголовное дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Обвинение в уголовном преступлении в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере ЖКХ, утверждено прокуратурой Березников. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Информацию об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Руководитель коммерческой организации обвиняется в совершении преступления по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего).

«По версии следствия, руководитель предприятия получил более 2 млн руб. от представителей подрядных организаций за заключение с ними договоров на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного и горячего водоснабжения многоквартирных домов в Березниках, а также беспрепятственную и своевременную оплату по заключённым контрактам», — уточнил Александр Митрюхин, заместитель прокурора города.

