Алёна Бронникова В Прикамье 2026 год объявлен Годом пермской промышленности Соответствующий указ подписал губернатор

Константин Долгановский

Следующий год в Прикамье объявлен Годом пермской промышленности. Как сообщается в соответствующем указе губернатора от 11 ноября, решение было принято с учётом вклада предприятий региона в научно-технический прогресс и обороноспособность страны, а также основополагающей роли отрасли в социально-экономическом развитии Пермского края.

«Постановляю объявить 2026 год в Пермском крае Годом пермской промышленности. Правительству Пермского края обеспечить проведение в 2026 году в Пермском крае мероприятий, направленных на реализацию настоящего указа», — отмечается в документе.

Контроль исполнения возложен на заместителя председателя краевого правительства — министра промышленности и торговли Прикамья.

Напомним, 2025 год в Пермском крае был объявлен Годом коми-пермяцкого языка и посвящён празднованию 100-летия Коми-пермяцкого округа. В рамках юбилея в течение года было запланировано провести 166 мероприятий и 21 флагманское событие.

