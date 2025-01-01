Назван победитель конкурса «Лидер Пермского края» в сфере здравоохранения Первое место занял проект Городской клинической поликлиники Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В этом году на региональный конкурс «Лидер Пермского края» в номинации «Здравоохранение» было подано 19 заявок. Победитель и призёры были объявлены на выставке-форуме «Здравоохранение Прикамья. МедФарм», который проходит в конгрессно-выставочном пространстве «Пермь Экспо» с 11 по 14 ноября. Награды тройке финалистов вручил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Первое место заняла Городская клиническая поликлиника Перми с проектом «Шаг в будущее: пациентоцентричность в практике». Учреждение здравоохранения разработало собственные алгоритмы общения с клиентами, которые, вкупе с системой обратной связи, за три года повысили удовлетворённость пациентов медицинскими услугами на 40%. Кроме того, в поликлинике действует система наставничества для сотрудников, проходят корпоративные тренинги.

Победитель получил памятные знаки отличия с изображением герба Прикамья. Логотип награды поликлиника может использовать в своей работе.

Также финалистами конкурса в номинации «Здравоохранение» стали Пермская торгово-промышленная палата с проектом «Здоровье в промышленном городе» и Пермский краевой центр СПИД с циклом мероприятий по повышению выявляемости ВИЧ-инфекции.

Напомним, конкурс «Лидер Пермского края», учреждённый по инициативе главы региона, призван отметить организации, которые вносят значительный вклад в развитие Прикамья и реализуют важные для жителей проекты.

В этом году конкурс проходит уже в четвёртый раз, в его правила внесены изменения. В частности, срок подачи заявок сокращён до одного месяца, выбор финалистов и награждение победителей проходят в течение всего года. Кроме того, церемонии награждения приурочены к профессиональным праздникам и знаковым событиям.

