В Пермском университете открылась Краевая инженерная школа

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) открылась Краевая инженерная школа «Фотоника, современные материалы и приборостроение». Её миссия – проведение исследований для региональных и федеральных компаний, а также подготовка квалифицированных инженеров в областях навигационных систем, коммуникаций, сенсорики и беспилотных технологий.

Новообразованное подразделение вуза станет площадкой для R&D деятельности, а также образовательным хабом для студентов и сотрудников предприятий Пермского края.

По словам ректора ПГНИУ Игоря Германова, инженерная школа объединит науку, образование и промышленность, ориентируясь на решение конкретных задач, поставленных предприятиями: разработка технологий, подготовка кадров и формирование проектных команд. Он отметил интерес к проекту, в котором университет сможет использовать свои компетенции в фотонике, приборостроении, материаловедении, применяя философский подход к инженерному мышлению и инновациям.

Руководить учреждением будет Николай Косвинцев, ранее возглавлявший Центр компетенций НТИ «Фотоника» при Пермском университете.

Базой для школы станут основной кампус Пермского университета и территория Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК). В текущем году планируется создание двух новых лабораторий (мультифункциональных материалов и цифрового производства), а также конструкторского бюро оптического приборостроения. Для лаборатории оптики ПГНИУ будет закуплено новое оборудование, а на базе ПНППК откроется учебный интерактивный класс «Инноватика».

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Школа сосредоточится на создании инновационных решений для высокотехнологичной промышленности, готовых к внедрению. К ним относятся волоконно-оптические датчики для авиационных двигателей и автономные навигационные системы для беспилотников. ПГНИУ уже получил более 60 задач от предприятий в сферах разработки программного обеспечения, материаловедения и приборостроения.

Возможности Краевой инженерной школы будут использованы и в подготовке студентов. Разрабатываются новые образовательные программы по материаловедению (бакалавриат), приборостроению и инноватике (магистратура). Существующие программы будут адаптированы к потребностям предприятий. Для сотрудников предприятий будут предложены программы дополнительного образования. Промышленность заявила о потребности в 1500 выпускниках в течение следующих семи лет.

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Инженерная школа стала продолжением деятельности Центра компетенций НТИ «Фотоника». В работе нового подразделения будут участвовать сотрудники Физико-математического института, химического факультета, а также эксперты философско-социологического и экономического факультетов, которые будут обучать инженерному мышлению и инновациям.

