Больше трети пермяков посещают в командировках музеи и достопримечательности

Фото: freepik

freepik.com

Большинство пермяков во время командировок отправляются в свободное время на прогулки по городу (75%), больше трети стараются посетить музей и основные достопримечательности (38%). Такие результаты показал опрос «Авито».

В командировки время от времени отправляются 59% опрошенных жителей Перми, путешествовать по работе в России приходится чаще мужчинам (61%), чем женщинам (43%). В разрезе профессий чаще других деловые поездки совершают топ-менеджеры (80%), операторы спецтехники, специалисты по перевозкам (73%). Самым популярным направлением для командировок стали регионы ЦФО (42%).

Средняя длительность командировок составляет пять дней. Для проживания гостиницы выбирают 48% пермяков, квартиры и апартаменты — 45%, 6% — мини-отели. На прогулки по центру, чтобы лучше почувствовать город и его атмосферу, в свободное время отправляются 75% респондентов. При этом женщины выбирали этот вариант ответа чаще, чем мужчины (65% против 53%).

Музей и другие достопримечательности отправляются изучить 38%, и чаще всего так делают женщины (36%), чем мужчины (25%). Знакомство с локальной кухней оказалось интересным не для всех — этот вариант выбрали всего 9% опрошенных, причём женщин снова оказалось больше (22% против 21%).

Мужчины более склонны просто отдыхать в номере или апартаментах — 10% против 4% женщин (в целом 6%) или вообще не имеют свободного времени в командировках — 17% против 10% женщин (в целом 12%).

Исследование проводилось в октябре среди 10 тыс. россиян, достигших 18-летнего возраста, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

