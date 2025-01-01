Пермяки готовы потратить в «чёрную пятницу» на подарки в среднем 8,5 тысячи рублей При этом 47% горожан стараются экономить и приобретать только необходимые вещи Поделиться Твитнуть

В преддверии «чёрной пятницы» аналитики «Авито» провели исследование среди пермяков, чтобы выяснить их планы на праздничные покупки. Оказалось, что большинство жителей Перми не прочь воспользоваться скидками для приобретения подарков, в основном отдавая предпочтение товарам для дома, косметическим средствам и парфюмерии. Почти половина респондентов призналась в желании оставить понравившийся подарок себе.

Согласно опросу, 42% пермяков намерены совершить покупки подарков именно в «черную пятницу», а 36% готовы приобрести презенты заранее, если будут предложены привлекательные скидки. Таким образом, три четверти опрошенных рассматривают возможность праздничного шопинга в дни распродаж. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в компании «Авито».

При этом интерес к «чёрной пятнице» как формату для покупки подарков растет: 55% респондентов отметили, что за последние три года стали чаще приобретать подарки на распродажах. Особенно это характерно для молодых людей 25-34 лет, которые активно отслеживают выгодные предложения и планируют покупки заранее. Четверть (23%) опрошенных заявили, что всегда старались приобретать подарки во время распродаж.

В среднем, жители Перми готовы потратить на подарки в период распродаж около 8,5 тыс. руб. Однако треть опрошенных (33%) планирует уложиться в сумму до 5 тыс. руб., 28% готовы потратить от 5 до 10 тыс. руб., а 39% — от 10 до 20 тыс. руб.

Почти половина участников опроса (47%) стараются экономить и приобретать только необходимые вещи. Однако для 28% экономия на распродажах носит ситуативный характер: иногда они стараются сократить расходы, а иногда позволяют себе более дорогие подарки, благодаря скидкам. 23% респондентов целенаправленно ищут более дорогой подарок, так как выгодная цена делает его доступным.

Самыми популярными категориями товаров для подарков на распродаже являются товары для дома и интерьера (55%), косметика и парфюмерия (50%), а также одежда и аксессуары (48%). Мужчины чаще выбирают электронику и гаджеты (51% против 26% у женщин), а также товары для спорта и хобби (18% против 12%). Женщины, в свою очередь, чаще покупают детские товары (37% против 22% у мужчин), продукты и сладости (31% против 24%).

45% опрошенных признались, что иногда оставляют подарок себе, если он им особенно нравится. Чаще всего так поступают женщины (57% против 49% у мужчин), особенно молодежь 18-24 лет. При этом большинство (55%) все же дарят подарки тем, кому они были предназначены.

