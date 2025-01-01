Пермский край стал одним из лидеров ПФО по господдержке туризма На веделенные 363,6 млн рублей будут реализованы 11 проектов Поделиться Твитнуть

Пермский край занял третье место среди регионов Приволжского федерального округа по объёмам государственной поддержки туристической отрасли за последние три года, уступив только Татарстану и Саратовской области. С 2025 по 2027 годы на реализацию отобранных инвестиционных проектов в Пермском крае будет выделено 363,6 млн рублей. Об этом газете «Пятница» сообщили в министерстве туризма региона.

Эти средства будут направлены на строительство модульных гостиниц, создание новых номеров, развитие инфраструктуры для туризма и формирование новых туристических объектов. В течение этого периода в семи муниципалитетах Пермского края — Кунгурском, Добрянском, Пермском, Чусовском, Чайковском, Губахинском и Куединском районах — будут реализованы 11 проектов, в результате которых появится 234 номера в модульных гостиницах.

Опыт предыдущих лет показывает успешность таких мер: в 2023—2024 годах благодаря аналогичной поддержке в крае завершили семь проектов, создав 195 номеров в модульных отелях. На эти цели из федерального бюджета было выделено 255,8 млн руб.

Кроме того, в регионе активно развивается автотуризм. В Соликамском, Краснокамском и Губахинском округах, а также в Березниках запущены четыре проекта по созданию придорожной инфраструктуры, в результате чего появятся 21 модульный дом на 84 места.

