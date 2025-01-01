Пермский край стал одним из лидеров ПФО по господдержке туризма

На веделенные 363,6 млн рублей будут реализованы 11 проектов

гостиница

фото: justgorussia.com

Пермский край занял третье место среди регионов Приволжского федерального округа по объёмам государственной поддержки туристической отрасли за последние три года, уступив только Татарстану и Саратовской области. С 2025 по 2027 годы на реализацию отобранных инвестиционных проектов в Пермском крае будет выделено 363,6 млн рублей. Об этом газете «Пятница» сообщили в министерстве туризма региона.

Эти средства будут направлены на строительство модульных гостиниц, создание новых номеров, развитие инфраструктуры для туризма и формирование новых туристических объектов. В течение этого периода в семи муниципалитетах Пермского края — Кунгурском, Добрянском, Пермском, Чусовском, Чайковском, Губахинском и Куединском районах — будут реализованы 11 проектов, в результате которых появится 234 номера в модульных гостиницах.

Опыт предыдущих лет показывает успешность таких мер: в 2023—2024 годах благодаря аналогичной поддержке в крае завершили семь проектов, создав 195 номеров в модульных отелях. На эти цели из федерального бюджета было выделено 255,8 млн руб.

Кроме того, в регионе активно развивается автотуризм. В Соликамском, Краснокамском и Губахинском округах, а также в Березниках запущены четыре проекта по созданию придорожной инфраструктуры, в результате чего появятся 21 модульный дом на 84 места.

