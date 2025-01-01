Пермское УФАС внесло охранную фирму «Гладиатор» в реестр недобросовестных поставщиков Поделиться Твитнуть

ООО «Гладиатор», являющееся охранной организацией, не выполнило свои обязательства по контракту с ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК». В результате студенческие общежития в Краснокамске, Нытве и Очере остались без охраны.

Как сообщили в Пермском УФАС, это привело к отсутствию антитеррористической защиты объектов массового пребывания людей и создало угрозу жизни и здоровью студентов.

Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и обратился в антимонопольное ведомство с заявлением о включении ООО «Гладиатор» в список недобросовестных поставщиков.

Пермское УФАС решило внести информацию о подрядчике в этот реестр на два года. В течение этого времени организация не сможет участвовать в закупках на охранные услуги.

