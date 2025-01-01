Доля отказов по автокредитам в Пермском крае выросла до 79,3% Данные за октябрь публикует НБКИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре 2025 года, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на долю отказов по автокредитам в Пермском крае пришлось 79,3%. Этот показатель вырос на 3,5% по сравнению с сентябрем 2025 года (75,8%).

Наибольший уровень отказов среди 20 регионов с наибольшим количеством заявок на автокредиты наблюдался в Новосибирской области (85,2%), Краснодарском крае (85%), Кемеровской области (84,4%), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (84,1%) и Ростовской области (83,9%). Наименьшая доля отказов была зафиксирована в Удмуртской Республике (76,3%), Республике Татарстан (77%), Воронежской (77%) и Самарской (78,9%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил: «Одобрение автокредитов остается низким, и эта тенденция сохраняется. После трех месяцев относительной стабильности в доле отказов по автокредитам, в октябре она немного выросла. Это говорит о том, что банки продолжают проявлять осторожность в оценке рисков. Они ужесточают требования к кредитным историям заемщиков, чтобы снизить вероятность просрочек в будущем. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за своей кредитной историей и избегать её ухудшения».

