В Пермском крае ощущается острый дефицит кадров в розничной торговле Значительная нехватка специалистов также сохраняется в области медицины и фармацевтики Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты hh.ru, ведущего онлайн-рекрутингового портала России, проанализировали рынок труда Пермского края и выявили, в каких профессиональных областях наблюдается острая нехватка специалистов.

В ноябре в Пермском крае наиболее сильно ощущается дефицит кадров в сфере розничной торговли. На одну вакансию приходится всего 2,5 резюме, что значительно ниже нормы (4-7,9). За последний месяц работодатели региона разместили почти 2 тыс. вакансий в этой сфере. Медианная зарплата, предлагаемая работодателями, составляет 48,8 тыс. руб., тогда как соискатели нацелены на 50 тыс. руб.

Нехватка специалистов также сохраняется в области медицины и фармацевтики. Здесь на одну вакансию приходится лишь 3,4 резюме, что также ниже нормального уровня. В этой сфере размещено 775 вакансий, при этом медианная зарплата, предлагаемая работодателями, составляет 65,8 тыс. руб., а кандидаты ожидают 60,8 тыс. руб.

Дефицит кадров наблюдается и среди рабочего персонала. Конкуренция в этой области находится на уровне 3,9 резюме на вакансию. За последний месяц было опубликовано более 5,3 тыс. вакансий с медианной зарплатой в 101,9 тыс. руб. Однако соискатели рассчитывают на 80 тыс. руб.

В сферах строительства и недвижимости (уровень конкуренции — 4) и производства и сервисного обслуживания (уровень конкуренции — 4,1) ситуация близка к норме, но всё же может вызывать трудности у работодателей при подборе персонала, особенно если требуются специфические компетенции или опыт работы в крупных проектах.

В строительстве опубликовано более 3,8 тыс. вакансий с медианной предлагаемой зарплатой 110,9 тыс.руб., тогда как соискатели в среднем рассчитывают на 97,9 тыс. руб. В производстве и сервисе размещено 3,7 тыс. вакансий с медианной зарплатой 96,4 тыс. руб., при этом кандидаты ожидают 92,9 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.