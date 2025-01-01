Анастасия Селиверстова Число молодых предпринимателей в Прикамье выросло за год на 8% Всего в регионе 331,2 тысячи субъектов предпринимательства Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 38% от 331,2 тыс. субъектов малых и средних бизнесов, а также самозанятых являются молодыми предпринимателями 18-35 лет. Об этом на заседании правительства Пермского края, которое состоялось 13 ноября, рассказала Татьяна Чуксина, министр экономического развития и инвестиций региона.

Среди 127,3 тыс. молодых предпринимателей 109,2 тыс. — самозанятые, 15,1 тыс. — индивидуальные предприниматели, а также 3 тыс. — юридические лица. Популярными направлениями деятельности у молодёжи являются розничная торговля, строительство, автомобильные перевозки, рекламная деятельность и индустрия красоты. Рост числа молодых предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8%.





Как отмечает Татьяна Чуксина, в Пермском крае действует несколько программ, направленных на развитие навыков предпринимательства у ребят 14-17 лет. Среди них KIDS 2.0, в рамках которой подростков обучают основам бизнеса, а также программа «Я предприниматель», нацеленная на формирование компетенций в создании собственного бизнеса.

