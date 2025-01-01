Объём собранного зерна и зернобобовых в Пермском крае достиг 367 тысяч тонн В минагро подвели предварительные итоги уборочной кампании Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На заседании краевого правительства Пермского края министр агропромышленного комплекса региона Анна Быкова представила отчёт о завершении уборочной страды.

Согласно представленным данным, общая посевная площадь, отведённая под различные сельскохозяйственные культуры в организованном секторе, в текущем году составила 594,1 тыс. га, что практически соответствует показателям предшествующего года.

Общий объём собранного зерна и зернобобовых достиг 367 тыс. тонн при урожайности 22,3 ц/га. Для сравнения, в минувшем году этот показатель составлял 19,9 ц/га. Наиболее высокой урожайности удалось достичь в Чусовском (33,7 ц/га), Суксунском (28,7 ц/га) и Кунгурском (27,2 ц/га) округах.

Из презентации Анны Быковой

Как пояснила Быкова, сбор технических культур составил 8 тыс. тонн, средняя урожайность — 11,5 ц/га. Собрано 203 тыс. тонн картофеля, что соответствует урожайности в 203,3 ц/га. Валовой сбор овощей, выращенных в открытом грунте, составил 67 тыс. тонн, при урожайности 202 ц/га.

«Этот сезон был непростым для наших аграриев. Все мы помним, как в начале мая выпал снег, были затяжные дожди в самый пик посевной и уборочной кампании. Заморозки в начале сентября привели к тому, что в четырёх муниципалитетах был объявлен ЧС. Наши аграрии столкнулись с переувлажнением почвы, поэтому агротехнические сроки были перенесены. Всё это повлияло на те целевые показатели, которые до нас были доведены Министерством сельского хозяйства РФ по основным культурам», — отметила министр.

Несмотря на сложные погодные условия, объём заготовленных кормов превысил показатели предыдущих лет.

Сейчас особое внимание минагро уделяет обновлению парка сельскохозяйственной техники. Поставлена задача ежегодного сокращения количества машин и оборудования, возраст которых превышает 10 лет. В частности, начиная с 2023 года было закуплено 398 тракторов и комбайнов. Пермский край является одним из немногих регионов, где действует программа льготного лизинга, в рамках которой аграриям за три года компенсированы затраты на лизинг 255 единиц сельхозтехники. Планируется обновить 708 единиц техники в 2026-2028 годах.

Ежегодный объём финансирования на поддержку сельскохозяйственной отрасли составляет около 3 млрд руб. В течение следующих трех лет планируется увеличение бюджетных ассигнований. Это позволит работникам отрасли не только обеспечивать текущую деятельность, но и реализовывать инвестиционные проекты и расширять производство. Особое внимание уделяется финансовой поддержке молочного животноводства.

