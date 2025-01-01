С директора пермской транспортной компании взыскали 3 млн рублей неупалченных налогов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы взыскали в пользу государства более 3 млн руб. ущерба, нанесенного уклонением от уплаты налогов, сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Несколько лет назад житель Перми, будучи учредителем и генеральным директором компании в сфере грузоперевозок, был обвинён в уклонении от налоговых обязательств. Зная о задолженности по обязательным платежам и мерах налогового органа по её взысканию, он намеренно скрыл полученные средства, организовав финансово-хозяйственную деятельность компании через счета подконтрольных лиц. Его действия нанесли ущерб бюджету на сумму более 3 млн руб.

Против бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов», сборов и страховых взносов. Однако дело было прекращено из-за истечения срока давности. Налоговый орган подал гражданский иск о взыскании ущерба, который суд удовлетворил.

Исполнительный документ о взыскании задолженности на сумму более 3 млн руб был направлен в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о последствиях уклонения от исполнения решения суда. Однако финансовые обязательства не были выполнены в установленный срок, что привело к наложению штрафа в размере более 215 тыс. руб. и постановлению об обращении взыскания на заработную плату по четырем официальным местам работы должника.

Кроме того, банковские счета мужчины были арестованы, а на его движимое и недвижимое имущество наложен запрет на совершение регистрационных действий. В результате всех мер ущерб был полностью взыскан, и исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

