Стало известно о гибели на СВО экс-главы Горнозаводска Александра Афанасьева Его похоронят 15 ноября

фото предоставлено думой Гонозаводского округа

Бывший руководитель Горнозаводского округа Александр Афанасьев погиб в зоне специальной военной операции, выполняя воинский долг. Об этом сообщили в думе Горнозаводского округа и выразили глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам.

«Для всех нас Александр Николаевич был не просто руководителем, а настоящим лидером, чья принципиальная позиция, ответственность и высочайшая профессиональная компетентность служили залогом эффективного развития нашей территории. Именно благодаря его личным качествам — мудрости, умению слушать и находить компромиссы — работа администрации округа с представительными органами власти всегда была плодотворной и конструктивной», — говорится в сообщении думцев.

Александр Афанасьев руководил Горнозаводским районом, а затем округом, почти десять лет. В 2024 году Чусовской суд вынес ему приговор — три года колонии за превышение полномочий. В декабре того же года Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на СВО.

Прощание с Александром Афанасьевым состоится 14 ноября в 18:00, а гражданская панихида будет проведена в субботу, 15 ноября, с 11:30. В 12:00 пройдёт отпевание.

