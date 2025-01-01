Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зарплата профессионального спортсмена в Пермском крае составляет 123 тысячи рублей В нынешнем году жители Прикамья уже завоевали более 1000 призов на международных соревнованиях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 13 ноября министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в докладе о развитии детского спорта в регионе сообщила, что целях развития массового спорта молодым спортсменам оказываются дополнительные меры материальной поддержки. С этим министр связывает успехи прикамских спортсменов на российском и международном уровне. Наибольших успехов прикамцы достигли в плавании, в подводном плавании, в легкой атлетике, а также в различных формах спортивной борьбы.

Стипендии молодым атлетам составляют 5000 руб. и выплачиваются ежегодно 250 спортсменам. Выплата ведущим спортсменам старше 21 года составляет 15 — 30 тыс. руб. в зависимости от достигнутого спортивного результата. За достижение призовых мест на соревнованиях спортсменам-победителям выплачиваются премии — от 10 тыс. до 3 млн руб. в зависимости от типа соревнований. Самая высокая премия — за участие в Олимпийских играх и победу в них.

В нынешнем году в Прикамье уже есть 1097 призеров международных соревнований и почти 4000 — всероссийских соревнований; и год ещё не закончился.

Особая мера поддержки молодых спортсменов — это трудоустройство в системе спортивной подготовки. Размер заработной платы в этой сфере составляет 123 тыс. руб. Ежегодно по конкурсу на работу в спортподготовке принимается 155 человек.

