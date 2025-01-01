Травмированный на лесоповале в Пермском крае работник отсудил 400 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае судебные приставы взыскали компенсацию в пользу работника, пострадавшего на лесоповале, сообщили в ГУФССП по региону.

Работник лесозаготовительной компании получил травму во время работы. Дерево, которое он спилил, упало и повисло на более молодом растении, что потребовало от лесоруба дополнительных усилий. Однако мужчина потерял бдительность и не заметил, как ствол дерева рухнул прямо на него. В результате комлевая часть заготовки ударила его по голове, а после падения придавила сверху. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, где он провёл более полутора месяцев, а затем ещё 119 дней проходил амбулаторное лечение.

Работник не смог получить компенсацию морального вреда от работодателя в частном порядке. Руководство компании утверждало, что травма произошла по вине самого работника, который нарушил правила безопасной рубки деревьев и поставил себя в опасное положение. Мужчина был вынужден обратиться в суд с требованием взыскать с компании 800 тыс. руб. за физические и нравственные страдания.

Суд, изучив доказательства сторон, пришёл к выводу, что в действиях пострадавшего не было грубой неосторожности, а компания допустила нарушения требований охраны труда. Было установлено, что в компании не проводилась оценка профессиональных рисков рабочего места пострадавшего, а он сам не прошёл необходимое обучение. Учитывая характер и степень переживаний пострадавшего, а также длительный период физической боли и невозможности вести привычный образ жизни, суд постановил взыскать в его пользу 400 тыс. руб.

К исполнению решения суда приступили сотрудники отделения судебных приставов по Чердынскому району. Руководство компании-должника было проинформировано о том, что затягивание выплаты задолженности приведет к применению принудительного исполнения в отношении активов и имущества фирмы. В качестве превентивной меры судебный пристав арестовал денежные средства на банковских счетах компании. Этого оказалось достаточно для полного погашения финансовых обязательств перед взыскателем.

