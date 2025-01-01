Пермские таксисты осуждены за мошенничество в сфере страхования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми осудили участников группы за мошенничество в сфере страхования. Восемь человек признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, в зависимости от их роли. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в 2018 и 2019 годах группа лиц, включая руководителя и водителей таксопарка, индивидуального предпринимателя и начальника отдела урегулирования убытков одной из акционерных компаний, создала устойчивую преступную организацию. Их целью было мошенничество в сфере страхования, направленное на незаконное получение страховых выплат по случаям ДТП, произошедших по вине водителей такси.

С 2018 по 2022 год эта группа, совместно с другими участниками, неоднократно инсценировала страховые случаи на территории Перми и Пермского края. Это позволяло им получать незаконные выплаты по договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Деньги перечислялись на банковские счета индивидуального предпринимателя, занимавшегося пассажирскими перевозками. В результате преступных действий обвиняемые получили доход в размере более 2,4 млн руб.

В ходе следствия осуждённые частично возместили причинённый ущерб. Приговором суда двоим виновным было назначено наказание в виде условного лишения свободы, остальные шесть соучастников приговорены к обязательным работам.

