Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае 87% детей занимаются спортом Самые популярные виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика и плавание

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 13 ноября глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова сообщила о состоянии дел в сфере детского спорта в регионе.

По словам министра, в настоящее время в Пермском крае количество детей до 18 лет, которые систематически занимаются спортом, составляет 87% — это около 423 тыс. человек. В результате реализации специальной программы, утверждённой в августе нынешнего года, к 2030 году этот показатель должен достичь 95%.

Основные мероприятия программы — строительство новых объектов и организация на их базе отделений спортивной подготовки, чтобы дети имели возможность заниматься спортом на безвозмездной основе; а также обеспечение бесплатного доступа на вновь построенные объекты для самостоятельных занятий, бесплатное участие в официальных спортивных соревнованиях, которые проводятся на территории региона, укрепление материально-технической базы в сфере детского спорта.

Самые популярные виды спорта в Пермском крае — это футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика и плавание. Всего на территории региона в 84 организациях проходят занятия по 65 видам спорта.

В частности, 29 муниципалитетов региона принимают участие в реализации краевого проекта «Умеем плавать». Ежегодно в рамках проекта более 4 тыс. детей в Прикамье проходят обучение плаванию, и 99% из них после обучения сдают нормативы ГТО. За время реализации проекта 531 ребёнок перешёл в спортивные секции для занятий спортом. выбрав для себя плавание как базовый вид спорта, в котором они дальше будут развиваться.

Все муниципалитеты Пермского края участвуют в проекте «Тренировочный двор», который обеспечивает бесплатное занятие детей в течение летнего периода. В его рамках на территории региона появилось 111 новых и отремонтированных спортивных площадок, на которых более 3,5 тыс. детей тренируются в свободное время под руководством 150 тренеров-общественников.

Ещё один проект, который создаёт условия для детей заниматься спортом, не выходя из своей школы, — это проект «Спорт для каждого». В 2025 году в нём приняло участие 113 школ в 43 муниципальных территориях, с 2026 года количество школ вырастет до 137. Планируется привлечь к занятиям спортом через этот проект около 8 тыс. детей.

