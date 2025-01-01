Анастасия Селиверстова Призёр программы «Мама-предприниматель» в Прикамье запустила бренд одежды Государственная помощь на открытие бренда составила 510 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: сайт «Мой бизнес» Пермского края

Мать троих детей Дарья Лунегова из Пермского края, победитель региональной программы «Мама-предприниматель», направленной на помощь начинающим ИП, создала свой бренд детской одежды с интерактивными шевронами «Радуга Эмоций». Об этом на заседании правительства Прикамья 13 ноября рассказала сама Лунегова.

Летом 2025 года Дарья заключила социальный контракт по программе «Новых возможностей» на сумму 360 тыс. руб. и начала развитие своего бренда. В сентябре 2025 года она также стала призёром программы «Мама-предприниматель» от центра «Мой бизнес» в Пермском крае и получила грант в размере 150 тыс. руб. Финансы основательница бренда потратила на тестирование идеи, получение товарного знак и выход на маркетплейсы.





Как отмечает Татьяна Чуксина, министр экономического развития и инвестиций Пермского края, именно государственная поддержка позволила Дарье стать предпринимателем и перейти от задумки к реализации проекта.

