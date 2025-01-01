В Прикамье выделят дополнительные средства на лечение рака и редких заболеваний Поправку в бюджет предложил глава региона Поделиться Твитнуть

В Законодательном собрании Пермского края состоялось заседание рабочей группы по доработке проекта главного финансового документа региона ко второму чтению. Депутаты одобрили предложенные главой региона поправки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

В частности, планируется увеличить расходы на медицинскую помощь онкобольным на 822 млн руб. в 2026 году, на 1 млрд руб. — в 2027-м и на 1,14 млрд руб. — в 2028 году. Также предложено выделить дополнительные средства на закупку лекарств для лечения редких заболеваний в размере 97,3 млн руб. ежегодно.

Кроме того, депутаты поддержали увеличение расходов на обеспечение детей специальными и молочными продуктами. Также были одобрены поправки, направленные на увеличение резервного фонда правительства Пермского края для оказания дополнительной поддержки участникам СВО из Прикамья.

Всего было рассмотрено около 40 поправок.

