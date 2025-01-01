В суд направлено дело о вырубке защитных лесов в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о незаконной вырубке деревьев в защитных лесах. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» завершили предварительное следствие по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Обвинение предъявлено троим жителям Губахинского муниципального округа 40-55 лет. С июня по октябрь 2024 года они договорились самовольно расчистить лыжные трассы, вырубив деревья вдоль них.

Незаконная вырубка была проведена в лесном массиве рядом со спортивно-оздоровительным комплексом. В результате мужчины спилили 237 деревьев различных пород, включая ель, березу, сосну, пихту, осину и липу. По оценке экспертов, стоимость незаконно вырубленных деревьев составила более 4,4 млн руб.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты орудия преступления. На имущество обвиняемых на сумму 2 млн руб. наложен арест в качестве меры возмещения гражданского иска. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

