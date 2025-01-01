В Прикамье простятся с погибшим на СВО воином-афганцем Рахматулло Хусейновым Его похоронят в Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В пятницу, 14 ноября, в Верещагино в последний путь проводят бойца СВО, рядового Рахматулло Хусейнова, который погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.

Рахматулло Хусейнов родился 23 мая 1968 года в Душанбе. Окончил среднюю школу, а после служил в ВДВ, участвовал в боевых действиях в Республике Афганистан.

После службы работал автомехаником в «Форварде».

С военнослужащим простятся 14 ноября. В 9:30 пройдёт отпевание в храме во имя Николы Чудотворца в Верещагино (ул. Комсомольская, 56), а церемония прощания состоится в 11:00 в музейно-культурном центре по ул. Ленина, 20.

Местные власти выразили соболезнования всем родным и близким солдата.

