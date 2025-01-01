Картонно-бумажный комбинат восстановил в Прикамье 650 га леса Мероприятия по уходу за молодыми посадками проведены на площади более 900 га Поделиться Твитнуть

Картонно-бумажный комбинат «Кама», входящий в лесопромышленную группу «Свеза», подвёл итоги лесовосстановительного сезона-2025.

В Пермском крае на территориях заготовки сырья предприятие провело масштабные работы по восстановлению зелёных насаждений, высадив более 650 га леса. Работы включали в себя искусственные, естественные и комбинированные методы.

В рамках подготовки к сезону-2026 уже обработано свыше 800 га почвы, а мероприятия по уходу за молодыми посадками проведены на площади более 900 га. Благодаря тщательному отбору саженцев, современным агротехническим методам и систематическому уходу средняя приживаемость хвойных пород превышает 85%.

Кроме того, важной задачей остается охрана лесных участков от пожаров. Это включает создание минерализованных полос, обустройство водоёмов и поддержание противопожарных дорог.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.