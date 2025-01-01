Пермская «Парма» потерпела третье поражение подряд Поделиться Твитнуть

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Краснодаре «Локомотив-Кубань» обыграл пермский БК «Бетсити Парма» со счётом 90:77, сообщает пресс-служба пермской команды.

В составе «Пармы» отличился Глеб Фирсов, который набрал 21 очко. Ранее игроки «Пармы» также уступили «Зениту» и «Уралмашу».

После матча главный тренер пермяков Евгений Пашутин отметил, что команда провела не лучшую игру: «Начали очень мягко. Давали доминировать Илье Попову под кольцом. Сделали фокус на Робинсоне и Миллере, но в итоге допустили девять потерь. Потом пытались изменить ход игры, но так и не смогли справиться. Соперник навязал быстрый темп, за которым сегодня мы не успевали. Будем разбираться и готовиться к дальнейшим выездным встречам».

Следующий матч пермская команда проведёт 15 ноября в Саратове, где встретится с «Автодором».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.