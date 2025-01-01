На повредившего четыре авто 18-летнего жителя Прикамья завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 18-летний юноша угнал незапертый автомобиль и совершил три ДТП, сообщает региональное ГУ МВД.

Происшествие произошло в Кудымкаре. Владелица автомобиля ВАЗ-2110 обратилась в местный отдел полиции с заявлением об угоне. Женщина рассказала, что оставила машину возле дома незапертой, с ключом зажигания в замке и без сигнализации. Правоохранители установили, что виновником ДТП оказался 18-летний житель города, не имеющий водительских прав.

Пьяный молодой человек ночью прогуливался по ул. Герцена, когда заметил незапертую машину. Он решил прокатиться, но потерял управление и столкнулся с тремя другими автомобилями — «Ладой Калиной», «Ладой Вестой» и ВАЗ-21101. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Кроме того, сотрудники полиции оформили шесть протоколов на молодого человека за оставление места ДТП, вождение без прав и нарушение правил использования ремней безопасности. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование и оценивают размер причинённого ущерба.

