Продажи в новостройках Перми выросли на 36% На рынке наступил период адаптации

Ирина Молокотина

Начало делового сезона оказалось продуктивным для застройщиков в крупных городах России. Согласно данным за октябрь 2025 года, в регионах наблюдается увеличение объёма сделок, что свидетельствует о росте интереса к новостройкам. В целом, динамика продаж в большинстве городов присутствия «Объектив.РФ» вселяет оптимизм. Астрахань (354 сделки) стала лидером по темпам роста продаж квартир в новостройках, где количество сделок увеличилось на 38% по сравнению с сентябрем 2025 года. За ней следуют Пермь (924 сделки, +36%) и Челябинск (540 сделок, +24%).

По мнению экспертов сервиса, после снижения активности в первых трёх кварталах года рынок постепенно восстанавливается, хотя говорить о его устойчивом оздоровлении ещё рано. Это, скорее, этап адаптации: застройщики корректируют ценовую политику, а покупатели проявляют более взвешенный подход.

При этом в ряде территорий снижение продолжается: Киров — 198 сделок (-28%), Новосибирск — 988 сделок (-11%), Владивосток — 662 сделки (-4%).

