Ушёл из жизни 95-летний художник, чьи работы представлены в Пермской галерее

картины Павла Никонова

Пермская государственная художественная галерея

Восьмого ноября на 95-м году жизни скончался Павел Никонов, один из основоположников «сурового стиля» в живописи. Его произведения хранятся в ведущих музеях страны, включая Пермскую государственную художественную галерею, сообщили в пресс-службе ПГХГ.

Павел Фёдорович Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. После окончания Московского художественного института им. Сурикова преподавал в этом же вузе. Никонов был академиком, членом президиума Российской академии художеств, народным художником России и профессором, дважды удостаивался Государственной премии Российской Федерации.

Павел Фёдорович был представителем поколения художников-шестидесятников, которые вместе с другими мастерами заложили основы «сурового стиля», отметили в Пермской галерее. Это направление стремилось к сжатому и честному изображению повседневной жизни и труда советских людей. В работах Никонова чувствуется сдержанная выразительность и уважение к внутреннему достоинству человека.

Среди наиболее известных произведений Павла Никонова можно назвать картины «Геологи» (1962), «Пир» (1968), «Гроза» (1986) и «Кузнецы» (1995). В новом здании Пермской галереи, которое расположено на территории культурного кластера «Завод Шпагина», можно будет увидеть такие работы мастера, как «Автопортрет» (1977), «Уборка сена» (1975), «Пейзаж» (1970-е годы) и «Зимний пейзаж» (1970-е годы). Картина «Автопортрет» занимает место в основной экспозиции галереи.

