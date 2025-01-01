В Перми удвоят число проверок оплаты проезда в общественном транспорте Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитетов городской думы Перми было решено удвоить количество проверок оплаты проезда в общественном транспорте. Для этого планируется поэтапно расширить штат контролеров муниципального предприятия «Гортранс». Об этом пишет ВЕТТА.

Осенью в городе была запущена автоматизированная система учета пассажиров, которая в режиме реального времени фиксирует расхождения между числом вошедших в транспорт людей и количеством оплативших проезд. Информация с этой системы отображается на информационных табло в салонах и доступна контролерам для планирования проверочных мероприятий. За первые девять месяцев работы системы было составлено около 16 тыс. протоколов о нарушениях правил оплаты проезда.

