Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Определились кандидатуры лауреатов премии Пермского края в сфере культуры за 2024 год Документ поступил на рассмотрение в Законодательное собрание

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание региона проект постановления о присуждении премий Пермского края в сфере и искусства за 2024 год. Кандидатуры определились в результате работ экспертных групп, сформированных Министерством культуры Пермского края.

В номинации «Литература» предлагается наградить Ольгу Апреликову, автора книги «Город звериного стиля. Посмотри в глаза чудовищ» (16+). Книга вышла в издательской системе Ridero, её можно прочитать онлайн. Это сборник фантастических рассказов, по сути – сказок, действие которых происходит в мире персонажей «пермского звериного стиля», большинство из которых выдуманы писательницей.

В номинации «Театр» к награде представлена творческая группа Лысьвенского театра драмы во главе с режиссёром Дмитрием Акимовым за спектакль «Господа Головлёвы» (16 +). Это, что называется, «настоящий драматический театр» – спектакль большой формы, наполненный, эмоциональный, с множеством подтекстов, с остроумной сценографией, с мощными актёрскими работами, среди которых выделяется – не качеством, а своим центральным положением – работа Михаила Тихомирова в роли Порфирия-Иудушки.

В номинации «Музыка» предлагается наградить команду во главе с хормейстером Ларисой Петровой, создавшую концертную программу «Перезвоны» (6 +) к 85-летию композитора Валерия Гаврилина. Главное произведение Гаврилина – хор a cappella «Перезвоны» по мотивам произведений Василия Шукшина – исполнил огромный сводный хор, который составили Академический женский хор факультета музыки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета; Народный хор Пермского краевого колледжа искусств и культуры; Мужской хор Пермской капеллы мальчиков; хор студентов Kama Cantabile отделения хорового дирижирования Пермского музыкального колледжа.

В номинации «Изобразительное искусство» кандидаты на премию – творческий и семейный дуэт Елены Симановой и Ивана Сторожена. Их предлагается наградить за памятник молодым рабочим оборонных заводов Перми периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, который был установлен в ноябре 2024 года в сквере им. М. Субботина. Основой образа мальчика-рабочего стало фото молодого фрезеровщика моторостроительного завода Вани Шиловского.

В номинации «Кино» к награде представлена авторская группа во главе с режиссёром и сценаристов Анной Отмаховой за документальный фильм «Хранитель времени. Чагин» (6 +), посвящённый рассказу о жизни знаменитого пермского учёного – историка и этнографа Георгия Чагина.

В номинации «Инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) с их участием» эксперты выделили фестиваль инклюзивного творчества «Преодоление» (6 +) – проект Пермского дома народного творчества «Губерния». Наградить предлагается авторскую группу во главе с директором «Губернии» Татьяной Санниковой.

В номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края» номинирован коллектив Березниковского историко-художественного музея им. Ивана Коновалова во главе с авторами проекта Светланой Осинниковой и Ольгой Сафрошенко за праздник День рождения Палат (0 +). Фестиваль прошёл 18 мая 2024 года в рамках «Ночи музеев»: так березниковцы и усольцы отметили 300-летие постройки знаменитого памятника Усолья Строгановского – Строгановских палат.

В номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» к премии представлен коллектив «ПермьКонцерта» во главе с Ириной Кулёвой за создание нового большого мультижанрового фестиваля в Перми – «Причала» (0 +), который проходит в Кировском районе и призван привлечь внимание к этой территории.

В номинации «Детский и (или) молодежный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодежи) и (или) с участием детей (молодежи)» предложено наградить авторский коллектив Пермского краеведческого музея во главе с Ульяной Есаревой – руководителем Детского музейного центра – за детский выставочно-просветительский проект «Кто там?!» (0 +), реализованный в Детском музейном центре.

В почётной номинации «Честь и достоинство» к премии представлен Виктор Ильев – профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Депутаты краевого парламента должны утвердить кандидатуры лауреатов на пленарном заседании в ноябре. В декабре пройдёт торжественная церемония вручения премий.

