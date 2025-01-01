В Пермской торгово-промышленной палате значительно обновился состав совета Бизнес-объединение покинули крупные предприниматели, но вошли новые Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской торгово-промышленной палате произошли значительные изменения в составе совета, его состав обновился более чем наполовину. Ключевые фигуры из бизнес-сообщества покинули совет, но в то же время управляющий орган пополнился 24 новыми членами, в числе которых руководители крупных предприятий и индивидуальные предприниматели. Эти изменения были утверждены на последнем съезде бизнес-ассоциации, где прошло избрание руководящих органов на следующие пять лет.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», согласно результатам голосования, состав совета Пермской ТПП был значительно пересмотрен. Из прежних 33 представителей 18 человек не вошли в новый состав. Среди покинувших совет — бывший президент ТПП Олег Жданов, предприниматель и экс-глава краевого правительства Николай Бухвалов, общественный деятель Дмитрий Жебелев, генеральный директор «Пермской ярмарки» Сергей Климов, экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Попов, бизнесмен Андрей Семериков, директор «Буматики» Сергей Чудинов и гендиректор «Пермской энергосбытовой компании» Игорь Шершаков.

Перемены коснулись и правления, из которого выбыла Лилия Ширяева, ранее представлявшая «Союзэкспертизу-Пермь». Ранее Ширяева, возглавляющая Общественную палату Пермского края, сообщила о своем уходе с должности по истечении полномочий в начале следующего года.

Новый состав совета расширился до 39 человек. В него включены: генеральный директор «Камтэкс-Химпром» Оксана Бреднева, гендиректор «Кортрос-Пермь» Анатолий Маховиков, перевозчик Александр Стерлягов, гендиректор «Тенториума» Сергей Семушин, владелец ГК «Автомое» Марат Хазиев, гендиректор ПЦБК Юрий Марков, а также ряд индивидуальных предпринимателей. Возглавил совет Дмитрий Пылев, гендиректор Уральского завода противогололедных материалов, ранее эту должность занимал Олег Жданов.

В совете остались Алексей Андреев (ПНППК), Дмитрий Теплов (Краснокамский РМЗ), Сергей Касаткин («НОВОГОР-Прикамье»), Денис Кива («ТРАСКО») и другие.

Президент Пермской ТПП Вячеслав Белов считает, что новый состав более современный и соответствует текущим вызовам.

Пермская торгово-промышленная палата была образована в 1991 году. Сейчас это крупнейшее бизнес-объединение Пермского края. В его состав входит около 1 тыс. компаний различных масштабов и отраслей.

