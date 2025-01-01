Власти Перми намерены ввести запрет на конные прогулки в центральной части города Изменения в Правила благоустройства планируется внести на заседании гордумы Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

На заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы депутаты обсудили поправки в действующие Правила благоустройства. Основная цель изменений – упорядочить использование лошадей в общественных местах.

Власти предлагают ввести ограничение на предоставление услуг катания на лошадях, пони и других животных, предназначенных для верховой езды или перевозки грузов, как верхом, так и с применением повозок, за пределами зон, специально определенных постановлением администрации Перми.

Помимо этого, городская администрация выступила с инициативой запретить крепление воздушных линий связи, электропередач и кабельных переходов к деревьям и кустарникам. Такая мера обусловлена тем, что подобная практика негативно сказывается на росте деревьев и затрудняет процесс ухода за зелеными насаждениями, считают в мэрии.

Предложенные изменения члены комитета единогласно поддержали. Далее эти поправки рассмотрят на заседании Пермской городской думы, которое состоится 18 ноября.

