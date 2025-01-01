В Роспотребнадзоре Прикамья рассказали о радиационной обстановке в регионе Ведомство провело мониторинг в семи городах Пермского края Поделиться Твитнуть

В Пермском крае специалисты Роспотребнадзора продолжают осуществлять мониторинг радиационной обстановки. Согласно результатам анализа и контроля, выполненных в октябре текущего года, радиационный фон на территории региона остается в пределах допустимых значений и характеризуется как устойчиво благоприятный. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках социально-гигиенического мониторинга ежемесячно проводились измерения дозы гамма-излучения. Исследования были осуществлены в семи городах: Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.

В октябре среднестатистический уровень радиации варьировался от 0,1 до 0,14 мкЗв/час, что существенно ниже установленной нормы для жилых зон, составляющей 0,3 мкЗв/час.

Эксперты сообщают, что в пределах края не выявлено каких-либо природных или вызванных деятельностью человека радиационных отклонений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.