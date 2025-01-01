В пермской школе дети заболели гепатитом А В учебном заведении проходит проверка Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Прокуратура Свердловского района Перми начала расследование по фактам заражения гепатитом А учащихся одной из школы. Заболевание было выявлено у двух детей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как пишет телеграм-канал SHOT, гепатит А зафиксирован у двух учеников школы №42, причём оба заболевших — из одной семьи. По предварительным данным, причина заражения — грязная некипячёная вода, которую пили дети.

В учебном заведении уже провели санитарную обработку помещений. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сейчас проводят противоэпидемические мероприятия.

