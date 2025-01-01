В Прикамье дети из деревни добирались до школы без школьного автобуса

Прокуратура начала проверку

сотрудник прокуратуры

фото: vnru.ru

Прокуратура Кунгура начала проверку, получив сведения об отсутствии школьного автобуса, предназначенного для перевозки учеников филипповской школы.

В рамках прокурорской проверки будет проанализирована работа ответственных ведомств и учреждений по поводу обеспечения права детей на получение образования и доступность транспортного сообщения.

Если надзорное ведомство найдёт нарушения, то будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся под контролем прокуратуры Пермского края.

