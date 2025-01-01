В Прикамье дети из деревни добирались до школы без школьного автобуса Прокуратура начала проверку Поделиться Твитнуть

Прокуратура Кунгура начала проверку, получив сведения об отсутствии школьного автобуса, предназначенного для перевозки учеников филипповской школы.

В рамках прокурорской проверки будет проанализирована работа ответственных ведомств и учреждений по поводу обеспечения права детей на получение образования и доступность транспортного сообщения.

Если надзорное ведомство найдёт нарушения, то будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся под контролем прокуратуры Пермского края.

