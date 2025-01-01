На севере Прикамья похоронят участника СВО Алексей Пикулев У него осталось двое детей Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено администрацией Юрлинского округа

При выполнении служебных задач в рамках спецоперации на территории Украины погиб уроженец Юрлинского округа Алексей Пикулев. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Алексей Пикулев родился 28 января 1978 года в д. Тимина Юрлинского района. Он окончил школу в д. Пож, а с 1996 по 1998 год служил в вооружённых силах РФ. В 1999 молодой человек году работал в патрульно-постовой службе Юрлинского ОВД. Позже, в 2003 году, он уехал в Соликамск, где жил и работал в Росгвардии до 2022 года. Летом того же года мужчина подписал контракт на военную службу и отправился на СВО. Он имеет государственную награду медаль «За отвагу».

Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. У него остались мать, супруга и двое детей.

В администрации Юрлинского округа выразили глубокие соболезнования родным и близким солдата.

Прощание с военнослужащим пройдёт 14 ноября в 13:00 в сельском клубе д. Пож.

