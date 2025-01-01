Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми выступят звёзды классической музыки Филипп Чижевский впервые приезжает в статусе руководителя главного российского оркестра Поделиться Твитнуть

Вадим Репин. Фото: filarmonia.online

В Большом зале Пермской краевой филармонии 24 ноября состоится исключительный концерт (6 +): Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под руководством Филиппа Чижевского исполнит Концерт для скрипки с оркестром «Памяти ангела» Альбана Берга и Симфонию № 4 Дмитрия Шостаковича. Солировать на скрипке будет народный артист России Вадим Репин.

Такие звёздные составы бывают в Перми крайне редко. Пермским меломанам Филипп Чижевский хорошо знаком по оперным постановкам и концертам с оркестром Пермской оперы. Главным дирижёром и художественным руководителем ГАСО им. Светланова он был назначен в августе прошлого года; в Пермском театре оперы и балета это событие прокомментировали шутливо: «Пермская опера продолжает готовить кадровый резерв для ведущих федеральных культурных институций». Дирижёр впервые выступит в Перми в своём новом статусе: в январе нынешнего года ГАСО уже выступал в Пермской филармонии, но в тот раз за пультом был Дмитрий Синьковский.

Солистом в скрипичном концерте Альбана Берга выступит народный артист России Вадим Репин. «Лучший скрипач из тех, которых я слышал», — сказал о нём Иегуди Менухин. В Перми Репин выступает впервые за последние два десятка лет.

В программе концерта — два безусловных шедевра музыки ХХ века.

Альбан Берг — австрийский композитор, экспрессионист, ученик и друг Арнольда Шёнберга. В его сочинениях можно услышать отголоски мрачного начала XX века; композитор предвосхитил величайшую трагедию человечества, но сам её не застал. Он умер в 1935 году, и в том же году написал свой «реквием» — Концерт для скрипки с оркестром «Памяти ангела», посвящённый девушке, умершей в 18 лет — дочери знаменитого архитектора Вальтера Гропиуса, основателя школы «Баухаус».

Берг, который дружил с семьёй Гропиус, создал один из величайших концертов для скрипки с оркестром, одновременно трагический и очень светлый. Ткань партитуры будто струится: почти нет пауз, один эпизод плавно меняет другой — всё как в жизни. Оркестр с солистом находятся в непрерывном диалоге. В финале после трагической кульминации звучит светлый мажорный хорал Баха «Хватит, достаточно», как бы говоря, что душа Манон шлёт с небес улыбку и страданий больше нет.

Грандиозная Четвёртая симфония Дмитрия Шостаковича — произведение со сложной структурой, наполненное противоречиями, грустное и комическое одновременно.

Симфония была создана тогда же, когда и концерт Берга: Шостакович начал писать эту музыку в сентябре 1935 года, будучи невероятно востребованным молодым композитором, чью музыку из кинофильмов знала вся страна. Премьера должна была состояться осенью 1936 года, но за год всё изменилось: после статей «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» началась травля композитора. Шостаковичу пришлось отменить премьеру. Только спустя четверть века Четвертая симфония пришла к слушателям — её премьера состоялась в 1961 году в Москве под управлением Кирилла Кондрашина и была восторженно принята общественностью. Шостакович объявил эту симфонию своим лучшим сочинением.

Приезд ГАСО со звёздным дирижёром, звёздным солистом и исключительной программой, глубокой и требующей виртуозности — редкая возможность, которую невозможно упустить.

