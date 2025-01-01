Глава Прикамья принял участие в разработке единого стандарта для развития конкуренции в регионах Заседание состоялось в Москве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Москве состоялось заседание Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», которое проводилось совместно с рабочей группой «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике» под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Участники заседания обсудили основные направления развития конкурентной среды в субъектах РФ, а также меры по улучшению законодательства, регулирующего сферу закупок.

Основными темами обсуждения стали разработка проекта единого стандарта развития конкуренции и методик оценки ее уровня в регионах. Кроме того, были рассмотрены результаты мониторинга уровня удовлетворенности предпринимателей состоянием конкурентной среды.

Председатель комиссии Госсовета РФ, губернатор Рязанской области Павел Малков, отметил необходимость ускорения работы по созданию единой системы координат для всех субъектов, что позволит повысить эффективность внедрения разработанных дорожных карт и достичь реальных результатов.

Руководитель рабочей группы Дмитрий Махонин обратил внимание, что подготовка документов требуют согласованного подхода регионов. По его словам, важно обеспечить своевременное принятие всех необходимых предписаний, предоставив субъектам понятный и унифицированный инструментарий для мониторинга динамики конкуренции в разрезе товарных рынков и выполнения национальных задач.

Представители ФАС поддержали позицию регионов. Начальник управления ФАС России Оксана Кузнецова подчеркнула активную заинтересованность субъектов в создании единого стандарта. По её мнению, без определения ключевых товарных рынков и целевых показателей невозможно построить системную работу по реализации национального плана развития конкуренции на период с 2026 по 2030 годы.

Отдельное внимание было уделено вопросам государственных и муниципальных закупок в условиях санкционных ограничений. Дмитрий Махонин подчеркнул необходимость повышения эффективности закупочных процедур в рамках федеральных законов № 44 и № 223, с учётом текущей экономической ситуации.

По итогам заседания была достигнута договоренность о совместной разработке необходимых изменений в законодательстве. Инициатива получила поддержку представителей ФАС России, членов рабочей группы и комиссии Госсовета, которые отметили важность согласованных действий для устойчивого развития конкурентоспособной экономики страны.

