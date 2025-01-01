Срок внесения платежей за аренду земельных участков в Перми истекает 15 ноября Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, до 15 ноября арендаторы земельных участков на территории города должны произвести оплату за землю. Это требование касается компаний и индивидуальных предпринимателей, являющихся арендаторами по договорам, заключённым до июня 2016 года.

Для удобства арендаторов предусмотрены различные способы внесения арендной платы: через банковские отделения, платёжные терминалы, а также онлайн – через «Личный кабинет землепользователя» и портал "Госуслуг". В последнем случае требуется лишь доступ к интернету и подтверждённая учётная запись на портале.

Информацию о сумме платежа, уникальном идентификаторе начисления (УИН) и банковских реквизитах для оплаты можно найти на сайте мэрии. Если у арендаторов возникнут вопросы, связанные с расчётом или перерасчётом арендной платы, они могут обратиться в отдел сопровождения договоров департамента земельных отношений администрации города Перми по телефону 212-61-90.

